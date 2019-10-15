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Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasına yalanlama

Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin yeterli sayıdaki doktor ve sağlık personeliyle kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini bildirdi.

15.10.2019 22:56Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasına yalanlama
Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin yeterli sayıdaki doktor ve sağlık personeliyle kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin kapatılarak, sağlık hizmetlerine sahra hastanesinde devam edildiğine ilişkin haberlere yer verildiği anımsatıldı.
Basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ceylanpınar Devlet Hastanemiz yeterli sayıdaki uzman doktor ve sağlık personeli ile kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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