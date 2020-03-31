Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ceylanpınar'da kasap ve fırınlara sıkı denetim

Korona virüs salgın riski nedeniyle periyodik gıda denetim işlemlerine ilave hijyen şartlarını ve sosyal mesafe kurallarını da ekleyen kontrol kurulları, gıda ile yakın temasta bulunan işletmelerdeki denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.

31.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
Ceylanpınar'da kasap ve fırınlara sıkı denetim
Korona virüs salgın riski nedeniyle periyodik gıda denetim işlemlerine ilave hijyen şartlarını ve sosyal mesafe kurallarını da ekleyen kontrol kurulları, gıda ile yakın temasta bulunan işletmelerdeki denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde oluşturulan Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu ve Uygulama Takip Kurulları, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan tedbir kararlarının sahadaki uygulamasını büyük bir hassasiyetle takip ederken, tüm ilçelerde Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan operasyon ve çalışma grupları da faaliyetlerini günlük olarak Uygulama Takip Kuruluna bildiriyor. Şanlıurfa'daki tüm ilçelerde denetim faaliyetlerine hız veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetleme ekipleri, hijyen şartlarına uymayan işletmelere kanuni işlem uyguluyor.

Ceylanpınar ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe genelinde 11 kasap ve 7 fırında yaptığı denetimlerde hijyen şartları, çalışanların bone, maske, eldiven, önlük kullanması gibi hususları inceledi. Gıda ile yakın temasta bulunan çalışanlara broşürler dağıtan ekipler, kişisel hijyen kuralların yanında işletmelerinin kapı kollarının, terazilerinin, iş aletleri ve makinalarının sıklıkla sabunlu su veya dezenfektanlı su ile yıkanması konusunda bilgiler verdi. Önceki denetimlerde yapılan uyarıların uygulanıp uygulanmadığını da denetleyen ekipler, ilçedeki bir fırına tespit edilen fiziki eksikliklerin giderilmesi için dört gün süre verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ceylanpınar'da kasap ve fırınlara sıkı denetim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü Haberler
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:43: Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2) - Haber 17:43: 102 Ahıskalı sağlıkçı Covid-19 ile mücadelede gönüllü oldu - Haber 17:43: KARABÜK Karabük'te öğretmenler maske üretiyor - Haber 17:43: Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı - Haber 17:43: Altınordu Belediyesinden yöresel sözlerle "Evde kal" çağrısı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber