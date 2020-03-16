Ceylanpınar'da korona virüs tedbirleri
Ceylanpınar'da dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında resmi kurumlarda ilaçlama çalışması yapıldı.
16.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:49
Ceylanpınar 'da dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında resmi kurumlarda ilaçlama çalışması yapıldı.
Ceylanpınar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye 'de de görülmesiyle ilçe genelindeki tedbirlerini arttırdı. Sağlık işleri birimine bağlı oluşturulan özel ekipler ilçedeki bütün resmi kurumlarda ilaçlama yaptı. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, korona virüs salgınına karşı ilçede bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Coronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Almış olduğunuz tedbirler kapsamında kültür evlerimizi de taziyeler dışında yapılacak bütün etkinlikler için bir süreliğine kapattık. Ülkemiz bu zorlu sürecinde üstesinden gelecektir. Yeter ki halk olarak bu süreçte daha hassas olup Sağlık Bakanlığımızın bütün talimatlarına uyalım" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Ceylanpınar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye 'de de görülmesiyle ilçe genelindeki tedbirlerini arttırdı. Sağlık işleri birimine bağlı oluşturulan özel ekipler ilçedeki bütün resmi kurumlarda ilaçlama yaptı. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, korona virüs salgınına karşı ilçede bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Coronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Almış olduğunuz tedbirler kapsamında kültür evlerimizi de taziyeler dışında yapılacak bütün etkinlikler için bir süreliğine kapattık. Ülkemiz bu zorlu sürecinde üstesinden gelecektir. Yeter ki halk olarak bu süreçte daha hassas olup Sağlık Bakanlığımızın bütün talimatlarına uyalım" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ceylanpınar, Türkiye, Yaşam
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