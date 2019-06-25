25.06.2019 13:45
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Ceylanpınar'da, koyunlara koç katımı yapıldı

Ceylanpınar

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde 35 bin koyuna törenle 35 bin koç katımı gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde 35 bin koyuna törenle 35 bin koç katımı gerçekleştirildi.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Şube Şefi Bora Sarıçam , işletmede 75 bin İvesi cinsi koyun olduğunu, Kasım ayında 37 bin kuzunun doğmasının beklendiğini ifade etti. Her yıl nisan ayından itibaren kırkımların başladığını belirten Sarıçam, "İşletmemiz dünyanın en büyük İvesi cinsi koyun popülasyonuna sahip. Haziran ayı içerisinde koç katımı yapılıyor. Bu sene 35 bin koyuna koç katımı yapıldı. Buna bağlı olarak önümüzdeki doğumlarda tahmini olarak 37 bin kuzu beklemekteyiz" dedi. Sarıçam'ın konuşmasının ardından kurban kesilip, dualar edilerek koyunlara koç katımı yapıldı.

- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü , Sarıçam , Şanlıurfa , Ceylanpınar , Güncel

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