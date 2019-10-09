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Ceylanpınar'da hoparlörden Mehter Marşı ve Erdoğan'ın okuduğu şiir dinletiliyor

Suriye'nin Doğusundaki terör örgütlerinin temizlenmesi adına başlatılan Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye hoparlörlerinden mehter marşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu Dua adlı şiir çalınmaya başladı.

09.10.2019 21:55

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör örgütü mevzileri yoğun atış altına alınırken, top atışlarının duyulduğu Ceylanpınar ilçesinde de belediye tarafından halka ve görev yapan askerlere moral verme adına hoparlörlerden Mehter Marşı çalındı. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden söylediği Arif Nihat Asyalı'nın Dua şiiri de dinletildi.

Öte yandan Ceylanpınar'da sınırda konuşlu obüs ve tanklardan, terör örgütünün mevzilerine yönelik atışlar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.

Ceylanpınar'da hoparlörden Mehter Marşı ve Erdoğan'ın okuduğu şiir dinletiliyor

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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