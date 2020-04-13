Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

31 yerleşim biriminde olduğu gibi Suriye'ye sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de sokağa çıkma yasağı saat 00: 00 itibarıyla sona erdi.

13.04.2020 02:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:36
Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi
31 yerleşim biriminde olduğu gibi Suriye'ye sınır komşusu olan Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde de sokağa çıkma yasağı saat 00: 00 itibarıyla sona erdi. İki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilçe halkı evde kalmayı tercih etti.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı kapsamında 30 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu kapsamda Ceylanpınar'da da diğer 30 ilde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşların yasağa uyduğu gözlemlenirken sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından az sayıda vatandaş dışarı çıkmayı tercih etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Haberler ›› Güncel ››Ceylanpınar'da sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:40: Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi - Haber 03:33: Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldü - Haber 03:28: Drogba, özel hastanesini Kovid-19 merkezi olarak devletin hizmetine sundu - Haber 03:27: Ankara'da yasağının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı - Haber 03:18: Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin