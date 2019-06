Ceylanpınar'da toprağı "ayçiçeği" koruyor

HALİL FİDAN - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa 'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen ayçiçeği, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesini sağlarken ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda bitki çeşidi yetiştiriliyor.Yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlıyor.Önceden kuru tarım yapılan ve bu nedenle verim düşüklüğü yaşanan "dev işletmede", bir süre önce ciddi yatırımlar sayesinde basınçlı modern sulama sistemine geçildi. Sulama sistemi sayesinde artık topraktan yılda iki ürün alınmaya başlandı.Bu kapsamda Ceylanpınar Tarım İşletmesinde toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) tarlalara ayçiçeği ekiliyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinden 20 bin ton civarında rekolte bekleniyor."Münavebe sistemiyle toprağı koruyoruz"İşletmenin Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli toprakları korumak için çalışmalar yaptıklarını, bunun için de münavebe sistemini uyguladıklarını söyledi.Altıparmak, şunları kaydetti:"Ayçiçeği kazık köklü bir bitki ve toprağı koruyor. Sürekli buğday, arpa veya mercimek ekemeyeceğimiz için ara sıra endüstri bitkisi ekip toprağı düzeltmemiz gerekiyor. Bundan dolayı her yıl farklı bölgelerde toprağı dinlendirmek ve korumak adına ayçiçeği ekiyoruz. Bu yıl yaklaşık 78 bin dekarda ekim gerçekleştirdik ve ağustosta ayçiçeği hasadını gerçekleştireceğiz. Hasat sonunda 20 bin ton mahsul bekliyoruz. Bu sayede münavebe sistemiyle toprağı korurken, ülkemize yağ desteği de sağlıyoruz."Önceden tarlaların dinlenmesi için nadas sisteminin uygulandığını ancak sulamayla şimdi her yıl ciddi verim alınan bir sisteme döndüklerini aktaran Altıparmak, "İkinci ürün olarak ayrıca 120 bin dekar civarındaki alanda mısır ekimi gerçekleştiriyoruz. O da ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor." diye konuştu."Toprağı güçlendireceği gibi ekonomiye ek katkı sağlar" Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da bölgede sulamayla birlikte her türlü ürünün ekilmeye başlandığını anlattı.Buğday, arpa, mercimekten sonra ekilen ayçiçeği bitkisinin toprağın daha etkin kullanımına katkı sağlayacağını vurgulayan Çullu, şöyle konuştu:"Sürdürülebilir toprak yönetiminde mantık, toprağı bozmadan kullanmaktır. Bu anlamda toprağın yeteneklerinin bozulmaması ve aynı zamanda üretime kazandırılması için ürün rotasyonu yapılmaktadır. Buğdaydan sonra devreye girecek ayçiçeği ekimi, toprağı güçlendireceği gibi ekonomiye de ek bir katkı sağlar. Ayçiçeğinin kök sistemi ve bitki besin elementi istekleri bölgede geleneksel olarak ekilen diğer bitkilerden farklı olduğundan toprağın bazı özelliklerinin bir sonraki ürün için güçlenmesine yardımcı olur. Şanlıurfa sınırları içerisindeki arazilerde fazla yaygın olmayan ayçiçeği üretiminin yapılması, alternatif ürün olarak toprağa sağlayacağı katkı dışında, çiftçilere ek gelir kaynağı olacaktır."