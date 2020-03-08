Ceylanpınar'daki Buhara Camisi dualarla açıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Özbek Mahallesi'nde imece usulüyle yapılan Buhara Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
08.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:52
Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesindeki Özbek Mahallesi'nde imece usulüyle yapılan Buhara Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış töreni, ikram için hazırlanan pilavların olduğu kazanların İlçe Müftüsü Hasari Altunova'nın okuduğu dualar eşliğinde açılmasıyla başladı.
Özbek Mahallesi'nin ileri gelenleri de kazanların başında bereket duası okudu. Kaymakam Mehmet Keklik de Özbek adetlerini hatırlatan yöresel kıyafet giydi.
Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve mahallenin ileri gelenleri kurdele keserek caminin açılışını yaptı.
Keklik, açılışı gerçekleştirilen caminin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.
Camilerin kutsal mekanlar olduğunu vurgulayan Keklik, "Açılışını yaptığımız Buhara Camisi'nin, yapımına vesilen olanlara sadaka-i cariye olmasını diliyorum." dedi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende vatan ve millet bütünlüğü, huzur ve barış için dualar edildi.
Tören sonrası kurulan sofralarda misafirlere Özbek pilavı ikram edildi.
Açılış töreni, ikram için hazırlanan pilavların olduğu kazanların İlçe Müftüsü Hasari Altunova'nın okuduğu dualar eşliğinde açılmasıyla başladı.
Özbek Mahallesi'nin ileri gelenleri de kazanların başında bereket duası okudu. Kaymakam Mehmet Keklik de Özbek adetlerini hatırlatan yöresel kıyafet giydi.
Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve mahallenin ileri gelenleri kurdele keserek caminin açılışını yaptı.
Keklik, açılışı gerçekleştirilen caminin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.
Camilerin kutsal mekanlar olduğunu vurgulayan Keklik, "Açılışını yaptığımız Buhara Camisi'nin, yapımına vesilen olanlara sadaka-i cariye olmasını diliyorum." dedi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende vatan ve millet bütünlüğü, huzur ve barış için dualar edildi.
Tören sonrası kurulan sofralarda misafirlere Özbek pilavı ikram edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ceylanpınar'daki Buhara Camisi dualarla açıldı
Etiketler : Ceylanpınar, Şanlıurfa, Buhara, Güncel
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