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Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü

Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada, PKK-PYD terör örgütünün Ceylanpınar'a attığı roket sonucu yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

10.10.2019 22:03
Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada, PKK-PYD terör örgütünün Ceylanpınar'a attığı roket sonucu yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Genel

Kaynak: İHA

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