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Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor

Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor ŞANLIURFA - Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatında Resulayn kentinde önceden belirlenen noktalar Ceylanpınar ilçesinde konuşlu obüs ve tanklar ile yoğun ateş altına alındı.

10.10.2019 21:54
Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor

ŞANLIURFA - Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatında Resulayn kentinde önceden belirlenen noktalar Ceylanpınar ilçesinde konuşlu obüs ve tanklar ile yoğun ateş altına alındı.
Operasyonun ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu Suriye'nin Resulayn kentinde karadan terör örgütü mensupları ile sıcak temasa girerken, önceden belirlenen terör mevzileri de kara ve hava unsurlarınca yoğun ateş altına alınıyor.
Teröristler bir çok noktada lastik yakarak hava görüş sahasını kapatmaya çalışırken, Ceylanpınar ilçe merkezinde de yapılan anonslar ile vatandaşların evlerinden çıkmamaları isteniyor.
Ceylanpınar'dan Resulayn'deki terör mevzilerine top atışları devam ediyor

Ceylanpınar, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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