Haberler » Güncel » Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı

Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı

TSK'nın Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine atıldı.

09.10.2019 17:53

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Suriye Resulayn'dan Ceylanpınar ilçe merkezine iki havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

İLÇEDE OBÜS SESLERİ VAR

İlçede obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Ceylanpınar Belediyesi yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.Harekatın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Resulayn'ın karşısında yer alan Akçakale ilçesinde belediye anons yaparak okulların tatil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı HarekatıCumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntülerBarış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler

CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! Muhabir büyük panik yaşadıCNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! Muhabir büyük panik yaşadı

Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! F-16Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! F-16'lar peş peşe havalandı

Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı

Ceylanpınar, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:20 Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:20 Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti
19:20 Spor amatör spor haftası paneli bakırköy'de yapıldı
19:20 Adıyaman-halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
19:20 Çavuşoğlu: bu harekat bizim için ulusal güvenlik meselesidir
19:19 ?babasının şiddet uyguladığı kız:  üzerime oturdu, kollarımı tutup yumrukladı
19:18 Ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
9.10.2019 19:21:47