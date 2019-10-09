Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Suriye Resulayn'dan Ceylanpınar ilçe merkezine iki havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

İLÇEDE OBÜS SESLERİ VAR

İlçede obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor. Ceylanpınar Belediyesi yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.Harekatın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Resulayn'ın karşısında yer alan Akçakale ilçesinde belediye anons yaparak okulların tatil edildiğini duyurdu.