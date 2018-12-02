Ceylanpınar Sınırında 10 Asker Sel Nedeniyle Mahsur Kaldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye sınırında nöbet tutan 10 asker, sel nedeniyle nöbet kulelerinde mahsur kaldı, askerleri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
SAĞANAK NEDENİYLE SULAR YÜKSELDİ
Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında bulunan 2'nci Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi.
10 ASKER NÖBET KULÜBELERİNDEN İNEMEDİ
Sınır hattında nöbet tutan 10 asker nöbet değişimi için gelen Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın sular altında kalmasıyla nöbet kulübelerinden inemedi.
ASKERLER, 6 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA KURTARILDI
Yaklaşık 3.5 metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışın durmasının ardından sular çekilmeye başladı.
Şanlıurfa,Ceylanpınar
02 Aralık 2018 Pazar 09:22