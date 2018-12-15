Ceylanpınar Sınırında Hendek Kazısı Başlatıldı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesinde Suriye
'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.
İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kepçe yardımı ile yapılan kazılar
Kazılarla ilgili detay görüntüler
Sınırın diğer tarafındaki binalar
Genel detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB
Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)
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Suriye,Ceylanpınar
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:10