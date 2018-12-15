15 Aralık 2018, 15:10
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Ceylanpınar Sınırında Hendek Kazısı Başlatıldı

Ceylanpınar Sınırında Hendek Kazısı Başlatıldı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yasa dışı geçişleri önlemek için sınır boyunca hendek kazılıyor.

İlçenin Suriye sınırında yasa dışı geçişleri önlemek ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde hendek kazılıyor. Askeri personelin kullandığı iş makineleri tarafından kazı çalışmaları sürerken, sınır hattındaki güvenlik önlemleri de artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kepçe yardımı ile yapılan kazılar

Kazılarla ilgili detay görüntüler

Sınırın diğer tarafındaki binalar

Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

================== Suriye,Ceylanpınar
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:10