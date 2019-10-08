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- Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da gergin saatler

- Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da gergin saatlerRASULAYN- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetleler dolaşmaya başladı.

08.10.2019 02:05
- Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da gergin saatler
RASULAYN- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetleler dolaşmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump' la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı. Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler muhtemelen çadırda canlı kalkan eylemi yapacakları izlenimi verdi.
- Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da gergin saatler

Amerika Birleşik Devletleri, Ceylanpınar, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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