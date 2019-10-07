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Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da teröristler panik halinde

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.

07.10.2019 13:35
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı. Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler göze çarptı.
(Siber Kuş/İHA)
Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn'da teröristler panik halinde

Amerika Birleşik Devletleri, Ceylanpınar, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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