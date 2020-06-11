Ceylanpınar Tarım İşletmesinde üçüz buzağı sevinci

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde bir inek, üçüz buzağı yavruladı.

11.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:59
Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde bir inek, üçüz buzağı yavruladı.
Hayvan varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından Türkiye'nin en büyük işletmelerinden biri olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, gebe olan 6 yaşındaki Simental ırkı ineğin, birkaç dakika aralıklarla dünyaya getirdiği üçüz buzağılar, işletmede sevinç yarattı.
Veteriner Hekim Yılmaz Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok nadir görülen üçüz buzağı doğumunun, 3 bin 500 doğumda bir görülebildiğini söyledi.
Meslek hayatında yaklaşık 5 bin doğuma şahit olduğunu ifade eden Şengül, ilk defa sağlıklı üçüz buzağı doğumunun sevincini yaşadığını aktardı.
Buzağıların birkaç dakika arayla dünyaya geldiğini, doğum anını yakından takip ettiklerini söyleyen Şengül, şunları kaydetti.
"İneğimiz sancılanınca arkadaşlarla doğumunu izlemeye başladık. Biz önceleri üçüz buzağı doğacağını beklemiyorduk. Ancak ilk doğum gerçekleştikten sonra yavruların üçüz olacağını anladık. Sonra onar dakikayla 2 doğum daha gerçekleşti. 3 buzağımız da gayet sağlıklı olarak doğdu. İlk buzağımız 23 kilo, ikinci buzağımız 24 kilo ve üçüncü buzağımız ise 26 kilo olarak dünyaya geldi. İşletmemizde ilk defa üçüz buzağı doğumu gerçekleşti. Buzağılara ve annelerine göz bebeğimiz gibi ve özenle bakıyoruz." Ceylanpınar Tarım İşletmesinde üçüz buzağı sevinci

Kaynak: AA

Etiketler: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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