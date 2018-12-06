Ceylanpınarlı Kadından, Belediye Başkanına Destek Yürüyüşü

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar
ilçesinde Feride Demir
isimli kadın eline aldığı Türk bayrağıyla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı, Belediye Başkanı Menderes Atilla
'ya destek verdi.
Aydoğdu Mahallesi'nde oturan Feride Demir (45) üstündeki asker kamuflajı, elindeki Türk Bayrağı ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla posteriyle ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Sık sık teröre tepki gösteren sloganlar atan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve belediye başkanı Atilla'ya destek için yürüyüş yaptığını anlatan Feride Demir, Ben yürüyüş yapıyorum hem teröre lanet ediyorum, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Menderes Atilla'ya destek veriyorum.Erdoğan'a da dua ediyorum ve inşallah belediye başkanımız Menderes Atilla yine kazanacak dedi.
Ceylanpınar,Feride Demir,Menderes Atilla
06 Aralık 2018 Perşembe 16:54