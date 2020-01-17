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Ceylanpınarlı öğretmenler Belçika'da eğitim görecek

Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Erasmus programı kapsamında Belçika'ya eğitime gidecek.

17.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:00Ceylanpınarlı öğretmenler Belçika'da eğitim görecek
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Erasmus programı kapsamında 'ya eğitime gidecek.
Okul Müdrürü Mustafa Altuntas, hazırladıkları 3. AB projesinin onaylandığını ve hazırladıkları "Bütüncül Eğitim ile Sığınmacı Entegrasyonu" adlı proje kapsamında 7 öğretmenin Avrupa'da 9 günlük bir eğitimden geçeceğini söyledi.
Eğitimlerin Belçika'nın Bürüksel kentinde yapılacağını aktaran Altuntas, "Burada eğitim kurumlarımızda bulunan sığınmacı öğrencilerin eğitime entegrasyonları, uyum sorunlarının çözümü ile ilgili profesyonel bir eğitimden geçecekler. Öğretmenlerimiz güzel tecrübeler ile dönecek ve okulumuzun eğitim sürecine katkı sunacaklar." dedi.

Anadolu Lisesi, Ceylanpınar, Belçika, Güncel

Kaynak: AA

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