Ceylin Atik'in Cesedinin Sandıkta Taşındığını Gördüğü İddia Edilen Kişi Ortaya Çıktı

Ceylin Atik'in cesedinin sandıkta taşındığını gördüğü iddia edilen kişi ortaya çıktı Kemal Çeneli: " Kızım Şükriye ve Serkan T.'yi gece 01.30-02.00 gibi sandık indirip çıkartırken görmüş" "Ben bu cinayetin benim paramdan dolayı işlendiğini düşünüyorum ve huzursuzum"İZMİR - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in davasında 12. celse görülürken, tutuklu karı-kocayı cesedi sandıkta taşırken gördüğü iddia edilen kişinin yakını mahkemede ifade verdi. "Ben bu cinayetin benim paramdan dolayı işlendiğini düşünüyorum" diyen Kemal Çeneli, Ceylin'in cansız bedenini sandıkta taşınırken kızının gördüğünü söyledi. Duruşmada Ceylin Atik'in babası Murat Atik 'in bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatması ise duygusal anlar yaşattı. Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik (10), 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolmuş ve 3 gün sonra da komşusunun evlerinde ölü bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan Şükriye T. ve eşi Serkan T. hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ceylin Atik cinayetiyle ilgili dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. 12. celsede tutuklu karı-kocayı cesedi sandıkta taşırken gördüğü iddia edilen kişinin yakını tanık olarak ifade verdi. Mahkemeye kendi hür iradesiyle geldiğini ifade eden tanık Kemal Çeneli, cinayetin kendi parasından dolayı işlendiğini iddia etti. Oğlunun Serkan T.'nin yanında çalıştığını ve iş kazası nedeniyle 125 bin TL tazminat davası kazandığını ve bu paranın çalındığını öne süren Çeneli, sanıkların parasını aldığını iddia etti. Çeneli, "Ben bu cinayetin benim paramdan dolayı işlendiğini düşünüyorum ve huzursuzum. Benim evime rahatlıkla girip çıkabilen Şükriye T.'dir. Benim oğlum sanayide Serkan T.'nin yanında çalışıyordu. Bu para benim param, 125 bin TL tazminat parasıdır. Paramız çalındıktan sonra emniyete giderek davacı, şikayetçi olmuştuk. Ben durumu öğrenmek için adliyeye geldiğimde bana parmak izi ve kamera görüntüleri geldi. 'Hırsızlar ortaya çıkacak' denildi. Gündüzleri tarlada çalışıyoruz, akşam eve geliyoruz. Cumartesi günü akşamı eve geldiğimizde her zamankinden farklı ağır bir koku geliyordu. Benim oğlum iş kazası nedeniyle dört parmağını kaybetti. Bu iş kazasından dolayı tazminat 125 bin TL almıştı. Benim evde bulunan çekyatın altında muhafaza ediyorduk. Paranın çalındığını söyledim. Serkan T.'nin tedirgin olduğunu hissettim paranın çalınmasından dolayı. Bir hafta sonra bu cinayet oldu. Serkan panikledi. 'Acaba kimdir?' dedi. Şükriye T. gelip eşimin boynuna sarılıp, 'Sizin bu hırsızı bulacağım' dedi. Aynı konuşmayı bir hafta sonra Ceylin Atik kaybolduğunda da dedesi Mustafa Atik'in yanına giderek söylemişti" dedi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu İzmir'deki cezaevinden bağlanan sanık Şükriye T. ise, Kemal Çeneli'ye yönelik ifadeler kullanarak, "Bunlar bana tuzak kurdular. Gelip kapıma özür dilediler" dedi. Sandığı taşırken kızı görmüş Geçen celsede Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak , "Yaptığımız incelemeler doğrultusunda Ceylin'in içerisinde olduğu sandığı taşındığını gördüğünü belirten bir tanık ile ilgili önümüzdeki mahkemede ortaya çıkararak olayın daha iyi aydınlanmasını sağlayacağız. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili bilgisi bulunuyor. Kişinin ifade vermeye çekindiği konusundayız" demişti. Kemal Çeneli, bu konu hakkında da bilgi verdi. Çeneli, kızının gece geç saatlerde minik Atik'in cesedi taşınırken gördüğünü kendisine anlattığını aktardı. Çeneli, "Kızım Şükriye ve Serkan T.'yi gece 01.30-02.00 gibi sandık indirip çıkartırken görmüş" dedi. Kemal Çeneli, "Sözü edilen edilen hırsızlık olayından dolayı Ödemiş 2. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde 2018/497 esas dosya numarasında dava açıldı. Ben hırsızlık olayını ikisinin yaptığını düşünüyorum" dedi. Bunun üzerine sanık Serkan T.'nin avukatı Aydan Güler, sanığın 15 yıldır sanayide çalıştığını ve bu fidyeye ihtiyacının olmadığını savunarak, sanığın oturduğu evin kendisine ait olduğunu ve bankada parasının olduğunu söyledi. Güler, sanığın sabıkasının olmamasına da dikkat çekti. Sanık Serkan T. ise, "Hırsızlık olayı meydana çıktığında polise ben yönlendirdim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Emniyete ben götürdüm" şeklinde konuştu. Ceylin Atik'in babası: "Bugün Dünya Çocuklar Günü" Serkan T., "Ben haksızlığın içindeyim. Benim hiçbir ilgim yok. Bu çocuğu ben hiç görmedim. Ben 15 yıllık sanayide esnafım. Benim parayla işim olmaz. Benim defterimde iş yerimde alacaklarım var ve kaldı. Ben o çocuğun hangi sandık içine konulduğunu bile bilmiyorum. Benim evimde iki tane sandık var ve ne şekilde, nasıl konulduğunu bilmiyorum. Tüm aşamalarda gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Yine anlatırım. Şükriye gerçeği söyle, günahıma giriyorsun" dedi. Şükriye T. ise daha sonra cinayetin sandıkta taşınmasından haberi olmadığını söyledi. Duruşmada Ceylin Atik'in babası Murat Atik, bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlattı. Baba Atik'in bunu hatırlatması üzerine duygusal anlar yaşandı. İddia makamı savcı da duruşmada mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Aralık tarihine erteledi.