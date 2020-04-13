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Ceylin'den sokağa çıkma yasağında babasına doğum günü sürprizi

MERSİN'de, 2 gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle babası Murat Doğaner için doğum günü pastası aldıramayan Ceylin Doğaner'in (9) isteği, Yenişehir Belediyesi ekiplerince yerine getirildi.

13.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:42
Ceylin'den sokağa çıkma yasağında babasına doğum günü sürprizi

MERSİN'de, 2 gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle babası Murat Doğaner için doğum günü pastası aldıramayan Ceylin Doğaner'in (9) isteği, Yenişehir Belediyesi ekiplerince yerine getirildi. Belediye görevlileri, eve pasta getirirken, Başkan Abdullah Özyiğit de görüntülü arayarak, Doğaner'in doğum gününü kutladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilince Mersin 'de yaşayan Ceylin Doğaner, babasına doğum günü sürprizi yapmak için Yenişehir Belediyesi'ni arayıp, yardım istedi. 'Yeni Şehir Masası' görevlileriyle dün görüşen Ceylin, "Bugün babamın doğum günü ama dışarı çıkıp pasta alamıyoruz, bize pasta getirir misiniz?" dedi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, pasta alarak, Doğaner ailesinin kapısını çaldı. Sürpriz doğum günü kutlaması, Ceylin ve ailesi ile şaşkınlık yaşayan baba Murat Doğaner'i mutlu etti. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de görüntülü arayarak, Doğaner'in doğum gününü kutladı.

Murat Doğaner ile konuşan Başkan Özyiğit, "Size aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Doğum gününüzü kutluyorum. Ceylin'in talebi ile bizim bu zor günlerde hep birlikte böyle bir anı yaratmamız çok güzel bir şey. Çalışanlarımız ve emek veren arkadaşlarımız hassasiyet göstermişler, onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerden birlikte çıkmak umuduyla her şey çok güzel olsun" dedi.

Murat Doğaner ise Başkan Özyiğit ve belediye personeline teşekkür ederek, "Benim için unutulmayacak bir anı oldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Mersin, Güncel
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