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Çeyrek altın 500 liraya yükseldi

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından yatırımcıların güven liman arayışıyla iç piyasada da çeyrek altının fiyatı saat 09: 15'te 500 lirayla en yüksek düzeyini gördü, altının onsu da 1,610.90 dolarla Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyini gördükten sonra 1,595.

08.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:44 Çeyrek altın 500 liraya yükseldi

'ın, 'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından yatırımcıların güven liman arayışıyla iç piyasada da çeyrek altının fiyatı saat 09: 15'te 500 lirayla en yüksek düzeyini gördü, altının onsu da 1,610.90 dolarla Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyini gördükten sonra 1,595.70 dolara çekildi.

ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın gerçekleştirdiği saldırıyı "ölçülü" olarak tanımladı ve "Savaşın daha da ilerlemesinden yana değiliz, ama yeni bir baskıya karşı kendimizi savunacağız" dedi.

İran'ın saldırısı sonrası Ortadoğu'da jeopolitik risklerin yeniden belirginleşmesiyle iç piyasada gram altının fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 500 liraya ve Cumhuriyet altını da 2,070 liraya yükseldi. Küresel emtia piyasalarında da;

gümüş yüzde 1.26 artışla 18.625 dolara,

altın yüzde 1.27 artışla 1,594.30 dolara,

bakır yüzde 0.16 artışla 2.798 dolara,

platin yüzde 0.52 artışla 976.70 dolara,

paladyum yüzde 1.12 artışla 2,036.80 dolara yükseldi.

ABD-İran gerilimlerinin petrol piyasalarında tedarik endişeleri oluşturmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Shuail Al Mazroui, petrol piyasalarına yönelik olası tedarik riskleri kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tedarik ihtiyaçlarını karşılayacağını, bu sebeple Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına yönelik bir risk görülmediğini söyledi.

Petrol piyasalarında Brent ham petrolü yüzde 1.08 artışla 69.01 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.85 artışla 63.23 dolara yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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