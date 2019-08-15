Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 15 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Bayram öncesi haftayı 265 lira ile kapatan gram altın, 273 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 434 liradan 449 liraya çıktı. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 15 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları...

15 AĞUSTOS CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altın fiyatları;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 273,7 273,8 Çeyrek altın 438,0 449,0 Yarım altın 876,1 898,0 Tam altın 1752,2 1790,5 Cumhuriyet altını 1746,8 1773,2

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI HAFTALIK ARTIŞI 3 YILIN EN YÜKSEĞİNDE!



Altın fiyatları, ticaret savaşı ve küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle haftayı yüzde 4.6 ile son üç yılın en en yüksek artışı ile kapatma yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.97 artışla 17.1 dolardan,

- altın, yüzde 0.61 artışla 1,518.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.63 düşüşle 2.591 dolardan,

- platin, yüzde 0.15 artışla 868.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.32 artışla 1,418 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 264 liraya, çeyrek altın 433 liraya, Cumhuriyet altını da 1,790 liraya yükseldi.