Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Altın, geçen hafta yatırımcısınakaybettirmişti. Sabah saatleri itibariyle serbest piyasada çeyrek altın 444 lira, gram altın 271 liradan alıcı buluyor. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 19 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları...

19 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altın fiyatları;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 270,9 271,0 Çeyrek altın 433,5 444,4 Yarım altın 867,0 888,7 Tam altın 1734,1 1772,0 Cumhuriyet altını 1795,5 1822,7

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BU HAFTA KAYBETTİRDİ!



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, bayram tatili nedeniyle 2 gün işlem gerçekleştirilen haftada ortalama yüzde 3,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 98.530,87, en düşük 95.730,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,69 azalışla 95.734,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 271,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,55 kazançla 1.810,00 lira oldu. Geçen hafta 431,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 442,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,38 değer kazanarak 5,5730 liraya, avro da yüzde 0,37 artarak 6,1750 liraya yükseldi.