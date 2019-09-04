Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında döviz kurlarındaki düşüş, altın fiyatlarını da etkiledi. Çeyrek altın 466 liradan, gram altın ise 284 liradan yeni güne açılış yaptılar. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 4 Eylül Çarşambaanlık ve güncel altın fiyatları...

4 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.35 itibariyle altın fiyatları şöyle;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 284,4 284,5 Çeyrek altın 455,0 466,4 Yarım altın 910,1 932,8 Tam altın 1820,2 1860,0 Cumhuriyet altını 1888,9 1917,5

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINA ABD - ÇİN TİCARET SAVAŞI ETKİSİ!

Altın fiyatlarında güçlü dolar karşısındaki düşüş, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bağlı küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle sınırlı kaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka'daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiği ve Çin'in WTO kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağı vurgulandı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.35 artışla 18.59 dolardan,

- altın, yüzde 0.37 artışla 1,535.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.65 düşüşle 2.5165 dolardan,

- platin, yüzde 0.89 artışla 940 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.27 düşüşle 1,535 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,928 liraya geriledi.