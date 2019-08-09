Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dün gram altın 261 lira, çeyrek altın ise 429 liradan günü tamamlamıştı. Sabah saatleri itibariyle altın fiyatlarında %0,4'lük artış gözleniyor. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 9 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...

9 AĞUSTOS CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 08.09 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 265,04 265,22 Çeyrek altın 424,35 434,04 Yarım altın 845,79 867,78 Tam altın 1.696,55 1.730,44 Cumhuriyet altını 1.750,02 1.793,49

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ALTININ ONS FİYATI SON 6 AYIN EN YÜKSEĞİNDE!

ABD piyasaları açılışında tahvil ve hisse senedi satışlarında görülen düşüşün ardından altın fiyatı, 2013'ten bu yana ilk kez olmak üzere 1,507.700 dolarla 1,500 doların üzerine yükseldi.

Wall Street'teki gelişmelerin ardından altın, en son Nisan 2013'te görülen 1,501.36 dolar düzeyine yükselirken, gümüş de son 13 ayın en yüksek düzeyini görerek 17.01 dolardan işlem gördü.

Altın ve gümüş fiyatları, Avrupa ve ABD piyasalarında görülen yükselişe karşın, ticaret gerginlikleri ve çeşitli merkez bankalarının faiz indirim kararları etkisiyle yükselişe devam etti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve kimi merkez bankalarının faiz oranları düşürmesi piyasalarda aşağı yönlü harekete sebep olurken, değerli metal fiyatları yükseldi.

Altın fiyatları 8 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek düzeyi olan 1,504,7300 puana kadar yükseldi. Gümüş, 15 JHaziran 2018'den bu yana en yüksek düzeyi olan 16.81 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 1.97 artışla 16.77 dolara yükseldi. Platin ve paladyum, sırasıyla yüzde 0.12 artışla 853.73 dolara ve yüzde 0.88 artışla 1,431.6 dolara yükseldi.