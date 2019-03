Çeyrek altın en çok tercih edilen yatırım aracı olması nedeniyle fiyatı sürekli merak ediliyor. Altın fiyatlarının yükselmesi ise yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Çeyrek altının fiyatı dün sabah 378 lira, Cumhuriyet altın ise 1542 TL idi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 23 Mart Cumartesi günü güncel altın fiyatları haberimizde.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından alınan kararlar sonrasında gram altın, son 2,5 ayın en yüksek değerine ulaşmıştı. Bu sabah 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde;

Gram altın alış: 243,29 - satış: 243,38

Çeyrek Altın Alış: 389,26 - satış: 397,92

Yarım Altın alış: 776,08 - satış: 795,85

Cumhuriyet Altını alış: 1571,00 - satış: 1595,00

ÇEYREK ALTINDA KAÇ GRAM HAS ALTIN BULUNUR?

Ulusal piyasalarda 1 Ons altının karşılığı 31,10 gram has altındır. Örneğin; Ons fiyatı 1.350 dolar seviyesinde olsun. Dolar kuru da 3,81 lira olarak baz alalım ve iç piyasalardaki gram altının Türk Lirası karşılığını hesaplayalım. Ons altın fiyatını 31,10'a bölüp, dolar kuruyla çarptığımızda çıkan sonuç bize has altın fiyatını verir. 1.350/31,10 x 2,96 = 128,48 Lira has altın demektir.

Altın fiyatları değişken bir yapıya sahiptir. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ons altın fiyatını doğrudan etkileyecektir. Genellikle uluslararası piyasalar olumsuz günler geçirirken altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler görülebilir. Bunun sebebi ise; altın, ticaretin başladığı yıllardan beri para veya değerli mal olarak kabul edildiği için piyasalarda güvenli mal algısı yaratmıştır. Ancak altını gram bazında değerlendiren yatırımcılar hem ons altını hem de dolar/tl paritesinin genel durumunu takip etmesi ve değerlendirmesi daha güvenilir olacaktır.

GRAM ALTININ AVANTAJLARI NEDİR?

Gram altında işçilik olmadığı için alırken de satarken de işçilik ücreti muaf tutulur; satarken zarar edilmez.

Banka hesabına yatırılabilir.

Gram altında tarih problemi yoktur.

Her bütçeye uygundur.

Saklanması kolaydır.

Nakite çevirmesi en kolay altın çeşididir.