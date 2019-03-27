Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Gram Altın Kaç Lira? 27 Mart Güncel Altın Fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, altın çeşitleri arasında en çok alınan ve satılan ürünlerdir. Bu nedenle altın fiyatları sürekli kontrol ediliyor. Altın fiyatları, Fed kararları sonrasında artmış ve son 2,5 ayın en yüksek değerine ulaşmıştı. Yeni hafta ile birlikte altın fiyatları düşmeye başladı. Dün Kapalıçarşı kapanışında çeyrek altın 383 TL idi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 27 Mart Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış: 225,6 - satış: 225,7

Çeyrek Altın Alış: 361,0 - satış: 370,0

Yarım Altın alış: 722,0 - satış: 740,1

Cumhuriyet Altını alış: 1444,1 - satış: 1475,7

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ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Avrupa tarafında beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını belirterek, "ABD-Avrupa ve Asya borsalarında yaşanan sert satışlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşlere neden olurken altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içinde dalgalı bir seyrin izleyen dolar kurundan etkilenen gram altında, teknik olarak 232 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren Memiş, Brexit gelişmeleri, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.