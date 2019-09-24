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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 24 Eylül Salı anlık altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu merak ediliyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Türkiye'de en çok yatırım yapılan altın türü çeyrek altın ve yarım altın olması nedeniyle fiyatları sürekli kontrol ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 24 Eylül Salı güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı

24.09.2019 08:49Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 24 Eylül Salı anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Trump'ın İran'a yapılacak ambargoyu açıklaması sonrasında yükselen dolar kuru karşısında altın fiyatları da yükseldi. Geçen haftayı 276 lira ile kapatan gram altın şu sıralar 276 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 457 TL. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 24 Eylül Salı anlık ve güncel altın fiyatları...

24 EYLÜL SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 08.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 279,2/ 279,3

Çeyrek altın fiyatı: 446,7/ 457,9

Yarım altın fiyatı: 893,5/ 915,8

Tam altın fiyatı fiyatı: 1787,0/ 1826,1

Cumhuriyet altını fiyatı: 1859,7/ 1887,8

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de cari işlemler dengesi, Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Eylül, Gündem, Ekonomi, Güncel

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