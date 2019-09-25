Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 24 Eylül Salı anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ülkemizde en çok yatırım yapılan çeyrek altın ile gram altın fiyatı günlük olarak takip ediliyor. Ekonomik, siyasi birçok olaydan etkilenen altın fiyatları, Trump ile ABD Temsilciler Meclisi arasında gelişen azledilme girişimi sonrasında nasıl etkilenecek merak ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 24 Eylül Salı anlık ve güncel altın fiyatları...

24 EYLÜL SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 280,0/ 280,2

Çeyrek altın fiyatı: 448,2/ 459,4

Yarım altın fiyatı: 896,4/ 918,9

Tam altın fiyatı fiyatı: 1792,9/ 1832,1

Cumhuriyet altını fiyatı: 1850,3/ 1878,2

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

DÜNÜNAÇILIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı: 279,2/ 279,3

Çeyrek altın fiyatı: 446,7/ 457,9

Yarım altın fiyatı: 893,5/ 915,8

Tam altın fiyatı fiyatı: 1787,0/ 1826,1

Cumhuriyet altını fiyatı: 1859,7/ 1887,8