Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 26 Eylül Perşembe anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne artışla başladı. Ülkemizde en çok yatırım yapılan çeyrek altın ile gram altın fiyatı günlük olarak takip ediliyor. Ekonomik, siyasi birçok olaydan etkilenen altın fiyatları, Trump ile ABD Temsilciler Meclisi arasında gelişen azledilme girişimi sonrasında değer kaybı yaşadı. Çeyrek altın fiyatı 459 liradan 451 liraya, gram altın fiyatı ise 280 liradan 275 liraya kadar indi. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 26 Eylül Perşembeanlık ve güncel altın fiyatları...

26 EYLÜL PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.32 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 275,4/ 275,5

Çeyrek altın fiyatı: 440,7/ 451,8

Yarım altın fiyatı: 881,5/ 903,5

Tam altın fiyatı fiyatı: 1763,0/ 1801,6

Cumhuriyet altını fiyatı: 1850,6/ 1878,6

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

DÜNÜNAÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 279,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280 liradan, bin 844 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 865 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 802 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 822 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 451 liradan alınan Çeyrek Ziynet 456 liradan satıldı.