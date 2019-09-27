Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 27 Eylül Cuma anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne artışla başladı. Altının ons fiyatı dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinin beklenenden daha kısa bir süre içinde sonlanabileceğini açıklamasından ardından yüzde 1,8 değer kaybetti. Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı güne nasıl başladı merak ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 27 Eylül Cuma anlık ve güncel altın fiyatları...

27 EYLÜL CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.46 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 274,8/ 274,9

Çeyrek altın fiyatı: 439,7/ 450,7

Yarım altın fiyatı: 879,4/ 901,4

Tam altın fiyatı fiyatı: 1758,8/ 1797,3

Cumhuriyet altını fiyatı: 1821,1/ 1848,6

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

DÜNÜN AÇILIŞ FİYATLARI

Gram altın fiyatı: 275,4/ 275,5

Çeyrek altın fiyatı: 440,7/ 451,8

Yarım altın fiyatı: 881,5/ 903,5

Tam altın fiyatı fiyatı: 1763,0/ 1801,6

Cumhuriyet altını fiyatı: 1850,6/ 1878,6