Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 30 Eylül Pazartesi anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne artışla başladı. Altının ons fiyatı ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinin beklenenden daha kısa bir süre içinde sonlanabileceğini açıklamasından ardından yüzde 1,8 değer kaybetti. Çeyrek altın fiyatı 442 lira, gram altın fiyatı ise 271,5 lira ile haftaya kapatmışlardı. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 30 Eylül Pazartesianlık ve güncel altın fiyatları...

30 EYLÜL PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.53 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 272,0/ 272,1

Çeyrek altın fiyatı: 435,3/ 446,2

Yarım altın fiyatı: 870,6/ 892,3

Tam altın fiyatı fiyatı: 1741,1/ 1779,2

Cumhuriyet altını fiyatı: 1809,0/ 1836,4

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 271,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,50 liradan, bin 788 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 809 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.