Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 3 Ekim Perşembe anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarında günün son fiyatları şu şekilde idi; gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 447 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,851 liraydı. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 3 Ekim Perşembe anlık ve güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 EKİM PERŞEMBE

Serbest piyasada 07.30 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 274,9/ 275,0

Çeyrek altın fiyatı: 440,0/ 451,0

Yarım altın fiyatı: 880,0/ 902,0

Tam altın fiyatı fiyatı: 1759,9/ 1798,4

Cumhuriyet altını fiyatı: 1816,8/ 1844,3

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

DÜNÜN ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da saat 11.45 itibarıyla 274,5 liradan, çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını bin 827 liradan satılıyordu.

ONS ALTINDA BİN 490 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle artan resesyon riskinin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. Analistler, Hong Kong'da süren protestolarda dün bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan müdahalenin bölgedeki riskleri artırabileceğini, büyüyen tedirginliğin altına olan talebi destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan ons altında bin 460 dolar seviyesinin destek, bin 490 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.