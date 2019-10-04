Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 4 Ekim Cuma anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatları dünü kapattı. Kapalıçarşı'da gram altının son fiyatı 278 lira, çeyrek altının son fiyatı 453 lira idi. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 4 Ekim Cuma anlık ve güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 EKİM CUMA

Serbest piyasada 07.57 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 275,9/ 276,2

Çeyrek altın fiyatı: 441,7/ 452,7

Yarım altın fiyatı: 883,4/ 905,4

Tam altın fiyatı fiyatı: 1766,7/ 1805,4

Cumhuriyet altını fiyatı: 1832,6/ 1860,3

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

DÜNÜN ALTIN FİYATLARI

Dün saat 17.23 itibariyle; İstanbul Kapalıçarşı'da 277,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,10 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 810 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satıldı.