Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 12 Ekim Cumartesi anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne artışla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı açıklama sonrası altının ons fiyatında hareketlilik yaşandı. Barış Pınarı Operasyonu sonrası hareketliliğin arttığı piyasalarda altın kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı güne nasıl başladı merak ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? 12 Ekim Cumartesi anlık ve güncel altın fiyatları...

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12 EKİM CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (TL)

Serbest piyasada 08.45 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı:279.1390/ 281.5320

Çeyrek altın fiyatı:455.9170/ 465.2220

Yarım altın fiyatı:911.8350930.4440

Tam altın fiyatı:1842.2790/ 1860.8870

Cumhuriyet altını fiyatı:1876.4890/ 1895.4440

DÜNÜN AÇILIŞ FİYATLARI (11 EKİM)

Gram altın fiyatı:277.9920/ 280.3760

Çeyrek altın fiyatı:454.0440/ 463.3110

Yarım altın fiyatı:908.0890/ 926.6210

Tam altın fiyatı:1834.7100/ 1853.2420

Cumhuriyet altını fiyatı:1868.7800/ 1887.6570