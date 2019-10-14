Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 14 Ekim Pazartesi anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne artışla başladı. Barış Pınarı Operasyonu sonrası hareketliliğin arttığı piyasalarda altın kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı güne nasıl başladı merak ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? 14 Ekim Pazartesi anlık ve güncel altın fiyatları...

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14 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (TL)

Serbest piyasada 08.20 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı:279.8360/ 282.2350

Çeyrek altın fiyatı: 457.0560/ 466.3840

Yarım altın fiyatı:914.1130/ 932.7680

Tam altın fiyatı:1846.8800/ 1865.5360

Cumhuriyet altını fiyatı:1881.1770/ 1900.1790

DÜNÜN AÇILIŞ FİYATLARI (13 EKİM)

Gram altın fiyatı:279.1390/ 281.5320

Çeyrek altın fiyatı:455.9170/ 465.2220

Yarım altın fiyatı:911.8350/ 930.4440

Tam altın fiyatı:1842.2790/ 1860.8870

Cumhuriyet altını: 1876.4890/ 1895.4440