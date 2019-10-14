Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 14 Ekim Pazartesi anlık altın fiyatları

Altın fiyatları güne artışla başladı. Barış Pınarı Operasyonu sonrası hareketliliğin arttığı piyasalarda altın kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı güne nasıl başladı merak ediliyor. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? 14 Ekim Pazartesi anlık ve güncel altın fiyatları...
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14 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (TL)
Serbest piyasada 08.20 itibariyle altın fiyatları şöyle;
Gram altın fiyatı:279.8360/ 282.2350
Çeyrek altın fiyatı: 457.0560/ 466.3840
Yarım altın fiyatı:914.1130/ 932.7680
Tam altın fiyatı:1846.8800/ 1865.5360
Cumhuriyet altını fiyatı:1881.1770/ 1900.1790
DÜNÜN AÇILIŞ FİYATLARI (13 EKİM)
Gram altın fiyatı:279.1390/ 281.5320
Çeyrek altın fiyatı:455.9170/ 465.2220
Yarım altın fiyatı:911.8350/ 930.4440
Tam altın fiyatı:1842.2790/ 1860.8870
Cumhuriyet altını: 1876.4890/ 1895.4440