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Çeyrek altın rekor seviyede

Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

13.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:30
Çeyrek altın rekor seviyede
Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaştı.
Koronavirüs salgını ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altında alımlar devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren gram altın bu haftaya da yükselişle başladı. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü.
Serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle oluştu: 24 ayar gram altın 367 lira, çeyrek altın 603 lira, yarım altın 1207 lira, tam altın 2366 liradan satılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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