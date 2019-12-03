Haberler » Güncel » Çeyrek asırdır çini çamuruna şekil veriyor - Haber

Çeyrek asırdır çini çamuruna şekil veriyor

Kütahya'da çocukluğunda çaycılık ve lokantacılığı öğrenmek isterken babasının yönlendirmesiyle çini ve seramik ustası eniştesinin yanında çalışmaya başlayan Ali Buzkan, mesleğinde çeyrek asra yaklaşan tecrübe sahibi oldu.

03.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:46
'da çocukluğunda çaycılık ve lokantacılığı öğrenmek isterken babasının yönlendirmesiyle çini ve seramik ustası eniştesinin yanında çalışmaya başlayan Ali Buzkan, mesleğinde çeyrek asra yaklaşan tecrübe sahibi oldu.
"Efsane Mehmet" lakabıyla tanınan eniştesi Mehmet Yıldırım'ın yanında, çocuk yaşlarda çark sanatına başlayan 35 yaşındaki Ali Buzkan, Çini İmalatçıları Sıtkı Olçar Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde mesleğini sürdürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının çark sanatçısı Buzkan, AA muhabirine, küçük yaşlarda çaycılık, lokantacılık gibi meslekleri öğrenmek için köylerine yakın olan 'in Bozüyük ilçesine gitmeye karar verdiğini söyledi.
Babasının kendisini başka bir alana yönlendirdiğini belirten Buzkan, "Babam, benim de eniştem Mehmet Yıldırım gibi sanatla ilgili bir meslek öğrenmemi istedi. Ben de babamın tavsiyesi üzerine 11 yaşımda eniştemin yanında çırak olarak başladım. Ustam bana ahilikte olduğu gibi sıkı bir eğitim verdi." dedi.
Buzkan, mesleği öğrenmek için büyük çaba harcadığını dile getirdi.
Uzun uğraşlar sonucu çini çamurundan yaptığı yumurta şeklindeki ilk eserini göstermek için, heyecanla gece yarısı kar yağışına rağmen ustasının evine gittiğini anlatan Buzkan, "Gayretlerim, ustamın hoşuna gitti. Daha sonraki süreçte ustamın bana verdiği tüm işleri başarıyla yapıyordum. 13 yaşına geldiğimde ustabaşı oldum. 14 yaşına geldiğimde ise ustam beni çarkın başına oturttu." ifadelerini kullandı.
Ali Buzkan, uzun yıllar eniştesiyle çalıştıktan sonra ustası olduğu çark sanatıyla ilgili "Aliyar" ismini verdiği kendi atölyesini kurduğunu aktardı.
Çini çamurunun sanat yolculuğunda ilk durak: Çark ustaları
Çamurun, çark ustalarının elinde sanat yolculuğuna başladığını söyleyen Buzkan, şunları söyledi:
"Bir torba çamur, çark ustasının elinde sanata doğru yola çıkıyor. Çamur ustanın elinde vücut bularak vazolar, ibrikler, tabaklar, kaseler ve çok çeşitli eserler oluyor. Diğer usta eller tarafından da desenlendiriliyor, boyanıyor ve sır çekiliyor. 1050 derecede fırınlandıktan sonra rengarenk elbiselerini giyiyor, ışıl ışıl çok güzel sanat eserleri haline dönüşüyor. Bizler çini ve seramik sanatının bilinmeyen kahramanlarıyız. Bizi, sadece yaptığımız eserlere desen çizen, boyayan çini ustaları bilir. Çini eserleri alanlar maalesef bizi bilmiyor. Bu da bizim için bir burukluktur. Çini eserleri alan insanların, o eserleri şekillendiren usta eller olduğunu bilmelerini istiyoruz."
Çark ustası sayısının çok az olduğuna dikkati çeken Buzkan, bu mesleğe gönül verecek, bu işten ekmeğini çıkaracak gençlere sanatı öğretmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Çeyrek asırdır çini çamuruna şekil veriyor

Bilecik, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2) - Haber
13:21 Kayseri'deki cinayette 5 kişi adliyede - Haber
13:20 Göçten artakalanlar sergisi - Haber
13:20 Tarladan seraya geçen domates fiyatı en çok artan ürün oldu - Haber
13:20 Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalara rekor sayıda gemi yolladı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
11:12 Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 13:23:40