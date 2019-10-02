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Çeyrek final için son bir maç kaldı

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası B Grubu'nda mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ikinci maçında Samsunspor'u 88-61 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı.

02.10.2019 10:45Çeyrek final için son bir maç kaldı
Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası B Grubu'nda mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ikinci maçında Samsunspor'u 88-61 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı. Yeşil-beyazlılar üçüncü maçını da kazanması durumunda gruptan çıkarak çeyrek finale katılmaya hak kazanacak.

Eskişehir Yenikent Spor Salonu'nda oynan maçın ilk çeyreğine etkili bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı periyodu 22-14 önde tamamladı. Yeşil-beyazlılar rakibini top kayıplarına zorlayarak bulduğu sayılara, boyalı alandaki etkinliğini de ekleyince soyunma odasına 20 farkla 49-29 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de farkı koruyan yeşil-beyazlılar bu periyodu da 66-43 önde kapattı. Dördüncü çeyrekte iki takım da rotasyon oyuncularına fırsat verdi ve karşılaşma 88-61 sona erdi. Yeşil-beyazlılardan Mustafa Baki Görür 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist, Ricky Tarrant 14 sayı, 5 ribaund, 6 asist, Lotanna Nwogbo 12 sayı, 7 ribaund, 3 asist ile öne çıkan isimler oldu.

"Önemli bir maçı geride bıraktık"

Şampiyonluk yolunda önemli bir maçı daha geride bıraktıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şu an namağlup olarak turnuvada mücadelemize devam ediyoruz. Kupayı da namağlup olarak kaldırmak istiyoruz. Tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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