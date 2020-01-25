Çeyrek finale bir kaldı

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta ilk altı gün sona erdi. Bu da demek oluyor ki sıra dördüncü tur, yani son 16 turu maçlarına geldi. Spor Kaynak: EuroSport.com
Erkeklerde ilk üç seri başı Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer üçlüsü yoluna devam ediyor. Dört numaralı seri başı Daniil Medvedev ve beş numaralı seri başı Dominic Thiem’de adlarını son 16’ya yazdırdı. Erkeklerde ilk on sırada yer alıp da turnuvaya veda eden üç isim var: Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini ve Roberto Bautista Agut.
Tek erkeklerde dördüncü tur eşleşmeleri şöyle:
Diego Schwartzman (14) - Novak Djokovic (2) | Pazar
Marton Fuscovics - Roger Federer (3) | Pazar
Milos Raonic (32) - Marin Cilic | Pazar
Tennys Sandgren - Fabio Fognini (12) | Pazar
Rafael Nadal (1) - Nick Kyrgios (23) | Pazartesi
Gael Monfils (10) - Dominic Thiem (5) | Pazartesi
Daniil Medvedev (4) - Stan Wawrinka (15) | Pazartesi
Andrey Rublev (17) - Alexander Zverev (7) | Pazartesi
Kadınlar tarafına bakacak olursak, daha fazla sayıda favori ismin elendiği görülüyor. İlk on numaralı seri başları arasında yalnızca dört isim son 16’ya adını yazdırabildi: Ashleigh Barty, Simona Halep, Petra Kvitova ve Kiki Bertens.
Son şampiyon Naomi Osaka, Serena Williams, Karolina Pliskova ve Elina Svitolina elenen favoriler arasında.
Tek kadınlarda dördüncü tur eşleşmeleri şöyle:
Ash Barty (1) - Alison Riske (18) | Pazar
Maria Sakkari (22) - Petra Kvitova (7) | Pazar
Ons Jabour - Qiang Wang | Pazar
Cori Gauff - Sofia Kenin (14) | Pazar
Anett Kontaveit (28) - Iga Swiatek | Pazartesi
Elise Mertens (16) - Simona Halep (4) | Pazartesi
Garbine Muguruza - Kiki Bertens (9) | Pazartesi
Angelique Kerber (17) - Anastasia Pavlyuchenkova (30) | Pazartesi