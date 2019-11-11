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Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı

İstanbul (İHA) Kartal'da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.

11.11.2019 04:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 04:33Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı
(İHA) 'da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.

Alınan bilgiye göre ceza evinden yeni çıkan Cem Y. Kartal Yıldırım sokakta 6 kat binanın 3. katında yaşayan Ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe'yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi silahla vurdu. Aralarında nedeni henüz bilinmeyen çıkan tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.'yi başından olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

Silah sesleri ilen uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi göz altına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, " aha silah aha mermi" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi.

112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G. durumu ciddi.

olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, Kartal, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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