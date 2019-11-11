Haberler » genel » Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı: 3 yaralı - Haber

Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı: 3 yaralı

Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı: 3 yaralıİSTANBUL - İstanbul Kartal'da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.

11.11.2019 04:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 04:37
Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı: 3 yaralı
İSTANBUL - 'da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.
Alınan bilgiye göre ceza evinden yeni çıkan Cem Y. Kartal Yıldırım sokakta 6 kat binanın 3. katında yaşayan Ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe'yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi silahla vurdu. Aralarında nedeni henüz bilinmeyen çıkan tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.'yi başından olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.
Silah sesleri ilen uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi göz altına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, " aha silah aha mermi" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi.
112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G. durumu ciddi.
olayla ilgili inceleme başlattı.
Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı: 3 yaralı

İstanbul, Kartal, Polis, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
04:36 Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı: 3 yaralı
00:51 İzmir'in sembolleri arasına giren Atatürk heykeli drone görüntüleri
00:44 Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı
00:40 Üzüm bağında ataya saygı duruşu
00:32 Bu pidenin porsiyonu bir metre
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11.11.2019 04:49:27