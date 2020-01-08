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Ceza hakimi meslek hayatındaki ilginç anıları kitaplaştırdı

Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Necati Daştan, meslek hayatı boyunca karşılaştığı ilginç anıları ve tecrübelerini "Bir Ceza Hakiminin Notları" isimli kitabında topladı.

08.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:20Ceza hakimi meslek hayatındaki ilginç anıları kitaplaştırdı
2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Necati Daştan, meslek hayatı boyunca karşılaştığı ilginç anıları ve tecrübelerini "Bir Ceza Hakiminin Notları" isimli kitabında topladı.
Büyük emeklerle 21 yıllık meslek tecrübelerini derleyen Daştan'ın kitabında, bir baba ile oğlunun barıştırılması, küçük bir çocuğun, cinayet işleyen babasına yazdığı mektup, bir savcının kendini tutuklatması gibi yüzlerce olay yer alıyor.
Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşlarının, vatandaşların, avukatların ve ilgili kurumların kitaptan yararlanması amacıyla sade bir dil kullandığını söyledi.
Kitabında adaleti her yönüyle ele almaya çalıştığını ifade eden Daştan, şöyle konuştu:
"Anılarımı anlatırken, genç meslektaşlarımızın, avukat arkadaşlarımızın veya adaletle yolu kesişen kim olursa olsun onların tecrübelerimizden yararlanmasını istedim. Adaleti anlatırken neleri ele almalı, adalet nasıl olmalı, sağlıklı adalet ve adaletin geleceği için neler yapılır, zulüm nedir, hak nedir? Bunları ele almaya çalıştım. Emekli olmadığım için kitaptaki bazı anıları ve kavramları ayıklayarak kitabı baskıya sundum. Emekli hakimler, savcılar ve şuan mesleğe devam edenler de anılarını ve tecrübelerini kitaplarla bizlere sunsun. Çünkü bu tür paylaşımlar, farklı kazanımlar elde etmemizi sağlar."
Daştan, kaleme aldığı anılarının arasında unutamayacağı olayların yer aldığını sözlerine ekledi.

Asliye Ceza Mahkemesi, Mustafa Necati, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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