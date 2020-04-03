Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda, Sandıklı Açık Cezaevinde bulunan İnfaz Koruma Memurlarını normal yaşantılarına başlamadan önce Hüdai Kaplıcalarındaki apart odalarda ücretsiz tecrit altına alındı.

03.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:18
Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda, Sandıklı Açık Cezaevinde bulunan İnfaz Koruma Memurlarını normal yaşantılarına başlamadan önce Hüdai Kaplıcalarındaki apart odalarda ücretsiz tecrit altına alındı.

Hüdai Kaplıcalarında bulunan apart dairelere girişleri yapılan 12 infaz koruma memuru 14 gün boyunca tecrit altında tutulacak.

Açık Cezaevi Müdürü Remzi Uluşahin, 'Mahkumların arasına giren ve bizzt temasta bulunan memurlarımızın izole edilerek, dışarıdan herhangi bir hastalık getirmemesi adına tecrit edilmesi istendi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürümüz Yılmaz Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk tarafından Cezaevlerinden sorumlu Savcı Uğur Korkmaz talimatlandırılarak, mahkumlar arasına giren infaz koruma memurlarımızın tecdit edilmesi için bir yer taleplerinde bulunduk. Halkın sağlığına büyük önem verdiğini bildiğimiz Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'den yer talep ettik. Sağ olsun o da 12 evi personelimize ücretsiz olarak teslim etti. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın insan sağlığına verdiği önemin bir göstergesidir. İnşallah herhangi bir hastalık olmadan buradan çıkmayı Allah bizlere nasip etsin' dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Bulgaristan'da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 17:00: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli enzim üreten ekibe övgü - Haber 17:00: Antalya'da ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı - Haber 17:00: ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6... - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber