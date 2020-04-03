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Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı

Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatı ile memurlara Hüdai Kaplıcalarındaki 12 apart oda ücretsiz tahsis edildi Açık Cezaevi Müdürü Remzi Uluşahin: "Belediye Başkanımıza, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz adına...

03.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:27
Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatı ile memurlara Hüdai Kaplıcalarındaki 12 apart oda ücretsiz tahsis edildi
Açık Cezaevi Müdürü Remzi Uluşahin: "Belediye Başkanımıza, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyoruz"
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda, Sandıklı Açık Cezaevinde bulunan İnfaz Koruma Memurlarını normal yaşantılarına başlamadan önce Hüdai Kaplıcalarındaki apart odalarda ücretsiz tecrit altına alındı.
Hüdai Kaplıcalarında bulunan apart dairelere girişleri yapılan 12 infaz koruma memuru 14 gün boyunca tecrit altında tutulacak.
Açık Cezaevi Müdürü Remzi Uluşahin, 'Mahkumların arasına giren ve bizzt temasta bulunan memurlarımızın izole edilerek, dışarıdan herhangi bir hastalık getirmemesi adına tecrit edilmesi istendi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürümüz Yılmaz Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk tarafından Cezaevlerinden sorumlu Savcı Uğur Korkmaz talimatlandırılarak, mahkumlar arasına giren infaz koruma memurlarımızın tecdit edilmesi için bir yer taleplerinde bulunduk. Halkın sağlığına büyük önem verdiğini bildiğimiz Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'den yer talep ettik. Sağ olsun o da 12 evi personelimize ücretsiz olarak teslim etti. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın insan sağlığına verdiği önemin bir göstergesidir. İnşallah herhangi bir hastalık olmadan buradan çıkmayı Allah bizlere nasip etsin' dedi. Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Çöl, Genel

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Ceza infaz kurumu memurları kaplıcada tecrit altına alındı
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