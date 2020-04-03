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Ceza İnfaz Yasası teklifi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda başladı (2)

HERKES TERMAL KAMERADAN TAKİP EDİLDİTBMM Adalet Komisyonu'nda, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

03.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:11
Ceza İnfaz Yasası teklifi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda başladı (2)

HERKES TERMAL KAMERADAN TAKİP EDİLDİ

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkan Vekili, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ilk olarak koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantı salonunun değiştirildiğini belirten Tunç, "Kendi salonumuzda değil de Plan Bütçe Komisyonu'nun salonu daha geniş olduğu için bu salonda toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Komisyon toplantımız boyunca da Sağlık Bakanlığı'mızın önerilerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal mesafe kuralına uyacağız. Salona giren herkes zaten termal kameralardan takip edildi. Şu anda salonda bulunan üyelerimizin, misafirlerimizin sağlığı yerinde çok şükür. İnşallah onların sağlıklarını, sizlerin sağlığını korumak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

AK PARTİ'Lİ ÖZKAN: AF DEĞİL İNFAZ DÜZENLEMESİ

Teklifte imzası bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, düzenleme hakkında komisyona bilgi verdi. Özkan, kamuoyunda 'infaz yasası' olarak bilinen çalışmanın uzun zamandır takip edildiğini ve üzerinde çalışıldığını söyledi. MHP ile ortak teklif verdiklerini aktaran Özkan, düzenleme hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Tabi, bu çalışma hazırlanırken çalışmanın zor bir alan olduğunun altını çizmek gerekir. Bu nedenle yapılan düzenleme uzun ve zorlu bir çalışma neticesinde tamamlanmış bulunuyor. Bu talebin milletimizin talebi, milletimizin vicdanında karşılık bulan bir teklif olduğunun da tekrar altını çizmek gerekiyor. Düzenleme bir af müessesesi asla değildir, düzenleme bir infaz düzenlemesidir. Yani bugüne kadar var olan ceza miktarlarıyla ilgili değil bundan sonra da işlenme olasılığı olan bütün eylemlerle ilgili de düzenlemeler içermektedir."

MHP'Lİ BÜLBÜL: AF YASA TEKLİFİ DEĞİL

Yine teklifte imzası bulunan MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de söz konusu düzenlemenin tespit edilen hassasiyetler çerçevesinde yapıldığını belirtti. Bülbül, "MHP tarafından verilen bu kanun teklifiyle bir kısım suçların infaz sürelerinde 5 yıllık maktu bir indirim öngörülmüştü. Bu indirim bir af niteliğinde değildi. Kalıcı ve geçici birtakım düzenlemeler getiren bu kanun teklifi, hiçbir şekilde bir af kanunu, af yasa teklifi değildir" diye konuştu.

CHP'Lİ EMRE: KATKI SUNACAĞIMIZ YERLER VAR

Teklif üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise teklifin 'infaz kanunu'nun ötesinde bir 'af kanunu' olduğu yönünde görüş bildirerek, "Bu düzenlemeye CHP olarak katkı sunacağımız yerleri var" dedi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da "Bu kanun, iktidarın hassasiyetini, iktidar ve teklif sahiplerinin hassasiyetini taşımış, gelmiş bir kanun" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeye, verilen aranın ardından tekrar başlanacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: AK Parti, Politika
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Haberler ›› Politika ››Ceza İnfaz Yasası teklifi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda başladı (2) - Haberler

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