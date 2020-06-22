Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve maske kullanmayanlara ceza kesileceği yönündeki genelge üzerine Gaziantepliler maska kullanmaya başladıGeçtiğimiz hafta sosyal mesafe ve maske kuralı...

Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı
22.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:59
Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve maske kullanmayanlara ceza kesileceği yönündeki genelge üzerine Gaziantepliler maska kullanmaya başladı

Geçtiğimiz hafta sosyal mesafe ve maske kuralı ile ilgili yapılan araştırmada kurallara uymamada 20 milyonluk İstanbul'u geride bırakarak birinci sıraya oturan 2 milyonluk Gaziantep'te, vatandaşların yapılan son uyarılara ve alınan kararlara uyarak maske taktığı görüldü. İçişleri Bakanlığının maske kullanmayanlara para cezası kesileceği yönündeki genelgesi sonrası kentin en işlek bölgelerinden Gaziler Caddesi, Karagöz ve Tarihi Kültür yolunda vatandaşların maske taktığı ve karardan memnun oldukları görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore’de ikinci dalga başladı Haber
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Haberler››Güncel››Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Son Dakika: Birlik encümenleri seçildi - Haber 19:21: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi - Haber 19:21: İspanya'da kadına yönelik şiddet, OHAL döneminde yüzde 57,9 arttı - Haber 19:19: Son model otomobil kazanan talihli belli oldu - Haber 19:17: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Evi hasara uğrayanlara 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız" - Haber 17:52: Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 17:23: Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz - Ekonomi 17:20: ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi - Haber 17:04: Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti - Haberler 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin