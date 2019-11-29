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"Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri" semineri düzenlendi

Malatya'da, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Akademisi tarafından "Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri" eğitim semineri düzenlendi.

29.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:54
'da, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Akademisi tarafından "Ceza Mahkeme ve Basit Yargılama Usulleri" eğitim semineri düzenlendi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, kentteki bir otelde gerçekleştirilen seminerin açılışında, dünyada her şeyin çok hızlı gelişerek, değiştiğini söyledi.
Sahadaki her yargı mensubunun bilgi ve birikimi ölçüsünde farklı bakış açılarıyla farklı kararlar ve uygulamalar ortaya koyabildiğini belirten Savran, "Bu anlamda ceza yargılama sistemimize yeni giren 'seri muhakeme' usulünün işleyişi konusunda, uygulama birliğinin sağlanması çok büyük önem arz ediyor. Zira, 'seri muhakeme" kapsamında alınan suçlar, soruşturma dosyalarının oldukça ciddi bir yekününü teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.
Savran, seminerin hukuk camiası için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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