20 Mart 2019, 17:46
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Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Ünlü rapçi Ceza'nın bir etkilik kapsamında podyumda yürüdüğü sırada yaptığı el hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ceza'nın yaptığı el hareketi Yeni Zelanda'daki saldırganın hareketini benzetildi.

Ünlü rapçi Ceza, bu yıl 13. kez düzenlenen İstanbul'un podyumunda konuk olarak yürüdü. Burada yaptığı işaret Yeni Zelanda'daki terör olayındaki teröristin yaptığı işarete benzetilen Ceza, barış yanlısı olduğunu ve bu işaretin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

"HEP BARIŞ YANLISI OLDU"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan rapçi Ceza, "Bugün konuk olarak katıldığım defilede yaptığım bu hareket basın tarafından terör destekçisi olduğum yönünde anlaşılmış ve o yöne çekilmeye çalışılmıştır. Bu konuda çıkacak olası haberlerle ilgili resmi olarak buradan ilk ve son kez açıklamak istedim. Bugüne kadar şarkılarımda, konserlerimde hep barış yanlısı oldum. Yıllardır dinleyen, takip eden herkes bunu bilir. Başka bir anlam aramamak gerekir. Gerçeği yansıtmayan söylem ve haberlere adımın karıştırılması durumunda hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutacağım." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Yeni Zelanda, Magazin



YORUMLAR (8)
MEDA K: ESKİDEN BERLİN KREUZBERGİN POSTA KOTUYDU 1000 BERLİN 36
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YAHERRÜ YAMERRÜ: TAMAM ANLAMINDA KULLANMIŞ NE Sİ OLAY ANLAMADIM?
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X: Hareket yeni zelandadaki katilin hareketine benziyormuş zırvalığa bak......o zaman dalgıçlarda terörist desenize.....dalgıçlar bu hareketi yapmıyormu.
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FEYZA: İnsanlar artık paranoid olmaya başladı.
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MEDA K: bu işareti sadece berlinde dogan ve büyüyen bilir.....36 nın işareti....yani 36 BOYS
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