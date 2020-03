Ceza, Türkçe Rap'in derinliklerini değerlendirdi

Red Bull Music Festival İstanbul kapsamında takipçileriyle buluşan ünlü rapçi Ceza'yı, Türkçe Rap'in dünü, bugünü ve yarınını anlattı.İstanbul'u 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında müzikle buluşturan Red Bull Music Festival İstanbul, güzel bir festival deneyimi sundu. Özenle hazırlanan ve şehrin ruhunu yansıtan festivale ev sahipliği yapan 'Red Bull House of Music' çatısı altında Türkçe Rap'in önemli ismi Ceza, takipçileriyle buluşmuştu. Ceza, müziğe olan tutkusu, kariyerine başlangıç öyküsü, karşılaştığı zorlukları ve Türkçe Rap'in dünü, bugünü ve yarınını konuştu."Müziğim uğruna tüm koleksiyonumu elden çıkardım"Babasının müziğe çok ilgili olduğundan bahseden sanatçı Ceza, müziğe olan tutkusunu bu sayede keşfettiğini anlattı. Türkçe Rap'in en önemli isimlerinden biri görülen Ceza, ilk albümünü yayınlayabilmek için kendisinin yıllarca biriktirdiği albüm koleksiyonunu satmak durumunda kaldığını şu sözlerle ifade etti: "Nefret albümümü çıkarabilmek için 3-4 bin albümden oluşan müzik arşivimin tamamını elden çıkardım. Bir başka deyişle müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım".Kendisinin diğer müzik türlerine de hayatı boyunca aşina olduğunu, klasik müzikten heavy metale, rock müziğe ve daha birçoğuna büyük ilgi duyduğunu belirten sanatçı Ceza, 90'lı yıllarda kendi yaptığı müziğin, ana akım ve rock mecrası tarafından dışarıda bırakıldığını ifade etti.Ceza sözlerine şöyle devam etti: "Yeni yeni adımızı duyurmaya, konserlere çıkmaya başladığımızda Türkiye'de rap müziğe kötü gözle bakılıyordu. Rock müzik odağındaki bir festivalde yer aldığımız zaman ötekileştiriliyor, dışlanıyorduk. Bugün ise birçok müzik türü aynı festival çatısı altında toplanabiliyor, her katılımcı tarafından saygıyla dinlenebiliyor ve herkes birbirinin müzik zevklerine saygı gösterebiliyor. Dünyanın birçok yerinden takip ettiğim sanatçıyla düet ve iş birlikleri geliştirebilmek için çaba gösteriyorum. Yılmadan girişimlerde bulunuyorum. Bu emeklerimin karşılığında ilk yurtdışı konserimi İsveç'te verdim"."Rapstar benim için dönüm noktası oldu"Müzik kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak 'Rapstar' albümünü çıkardığı 2004 yılına işaret eden sanatçı Ceza, "Cartel'den sonraki en yüksek satışa ulaşan albüm. Bana hem müzisyen olarak daha ağır olmam gerektiğini öğretti, beni olgunlaştırdı. Hem de müziğimle büyük kitlelere ulaşabileceğimi, bana kendi gücümü gösterdi. Türkçe Rap'in artık giderek yerini kanıtladığı dönemdi. Katıldığımız televizyon programlarının telefonları kilitlenir hale gelmişti, reytingler tavan olurdu. Her şeyi ilk kez bizimle yaşadıkları için bizimle öğrendiler. Yapımcılar peşimizden koşmaya başladı" şeklinde konuştu.Bunlara ek olarak bu başarısında rol oynayan şeyin yıllarca verdiği emekler olduğunu vurgulayan sanatçı Ceza, "Kimse sanmasın ki biz bir anda parladık. Müzikal geçmişimizde yıllarca emek verdik, ter döktük. Hiç kimse bir anda meşhur olmuyor. Bir anda meşhur olan da malum kalıcı olamıyor. Bu yüzden müziğe ilgili olan herkese tavsiyem, müzik kulağını geliştirebilmek için devamlı araştırmaları ve dinlemeleri. Hiçbir iş kolay değildi. İnsan kendisine karşı eleştirel olmalı ve bu eleştirileri de karşılayabilmek için azimli olmak gerekiyor" dedi.Sanatçı Ceza'nın söyleşisine ait videoya markanın web sitesinden ulaşıldığı belirtildi. 2018 yılında gerçekleşen Red Bull Music Festival İstanbul'da ise, hip hop kültürünün sevilen isimlerini İstanbul Boğazı'nın tam ortasında East vs West konseptiyle bir araya getirdiği Hayki ile Tanerman, Xir ile Noisart, Allame ile da Poet, Anıl Piyancı ile Ufuk Kevser boğazın üstünde sergilediği performanslar müzikseverlere güzel bir deneyim yaşatmıştı.Yine etkinlik kapsamında doğaçlama müzik gecesi Round Robin ile kapılarını açmıştı. Murat Ertel'in kürasyonunu üstlendiği gecede 16 müzisyen sahnede doğaçlama performanslar sunmuştu. Her iki güne ait performansların videoları çok yakında markanın web sitesinden yer alacağı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA